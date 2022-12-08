Канчельскис: «По хорватам сборная Бразилии не пройдeтся так, как по Южной Корее»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Бразилию ждет сложный четвертьфинальный матч против Хорватии на ЧМ-2022.
«По хорватам Бразилия не пройдeтся так, как по сборной Южной Кореи. Однозначно будет интересная игра. Хорваты на чемпионате мира так не проигрывают, у них добротная команда.
Думаю, что результативного матча не будет, потому что сейчас все будут играть на результат. Матч даже может дойти до серии пенальти.
Конечно, бразильцы – фавориты. Однако они всегда фавориты. Но это всe на бумаге. В матче всe может сложиться по-другому.
От бразильцев ждут только чемпионства. Будет интересно посмотреть этот матч», – сказал Канчельскис.
- Хорватия и Бразилия сыграют в пятницу, 9 декабря.
- Начало матча – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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