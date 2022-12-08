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    Канчельскис: «По хорватам сборная Бразилии не пройдeтся так, как по Южной Корее»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что Бразилию ждет сложный четвертьфинальный матч против Хорватии на ЧМ-2022.

    «По хорватам Бразилия не пройдeтся так, как по сборной Южной Кореи. Однозначно будет интересная игра. Хорваты на чемпионате мира так не проигрывают, у них добротная команда.

    Думаю, что результативного матча не будет, потому что сейчас все будут играть на результат. Матч даже может дойти до серии пенальти.

    Конечно, бразильцы – фавориты. Однако они всегда фавориты. Но это всe на бумаге. В матче всe может сложиться по-другому.

    От бразильцев ждут только чемпионства. Будет интересно посмотреть этот матч», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.12.2022 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12176

      DeStar 1 час назад

      согласен. Единственный минус хорватов - пол состава медленные. особенно защитники. им будет сложно.

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