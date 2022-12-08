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    Рахимов включил Марокко в число трех главных фаворитов ЧМ-2022

    Бывший тренер «Локомотива» Рашид Рахимов назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022.

    «На данный момент я бы даже три фаворита отметил. Это Бразилия, Франция и Марокко. Потому что марокканцы, когда мало кто думал, что они выйдут из группы с бельгийцами и хорватами, во всех трех матчах выглядели очень хорошо, очень уверенно, очень организованно.

    И по игре в 1/8 финала мы увидели, что и против испанцев они так же выглядели», — сказал Рахимов.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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