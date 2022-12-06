Пеле прокомментировал разгромную победу Бразилии над Южной Кореей

Экс-футболист сборной Бразилии Пеле отреагировал на победу национальной команды над Южной Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
После матча игроки бразильской сборной вынесли баннер в поддержку 82-летнего Пеле, который сейчас находится в больнице.
«Облегчение и счастье. Они сделали мой день полным счастья», – сказал Пеле.
- 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
- Бразилец трижды становился чемпионом мира.
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Источник: Globo Esporte