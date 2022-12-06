Пеле прокомментировал разгромную победу Бразилии над Южной Кореей

Экс-футболист сборной Бразилии Пеле отреагировал на победу национальной команды над Южной Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

После матча игроки бразильской сборной вынесли баннер в поддержку 82-летнего Пеле, который сейчас находится в больнице.

«Облегчение и счастье. Они сделали мой день полным счастья», – сказал Пеле.

82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.

Бразилец трижды становился чемпионом мира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира