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    Пеле прокомментировал разгромную победу Бразилии над Южной Кореей

    Экс-футболист сборной Бразилии Пеле отреагировал на победу национальной команды над Южной Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    После матча игроки бразильской сборной вынесли баннер в поддержку 82-летнего Пеле, который сейчас находится в больнице.

    «Облегчение и счастье. Они сделали мой день полным счастья», — сказал Пеле.

    • 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
    • Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: Globo Esporte

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