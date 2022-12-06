Бразилия показала баннер в поддержку Пеле. Он находится в больнице

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
После финального свистка бразильские футболисты показали баннер в поддержку Пеле.
- 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
- Сейчас легендарный футболист находится в больнице.
- Бразилец трижды становился чемпионом мира.
Фото: скриншот из трансляции «Матч! Футбол 1»
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Источник: «Бомбардир»