Куоль из Австралии – самый молодой участник плей-офф ЧМ со времен Пеле

Форвард сборной Австралии Гаранг Куоль вышел на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины (1:2). Ему было 18 лет и 79 дней.

Куоль стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней).

Куоль выступает в Австралии за «Централ Кост Марринерс».

Футболист стоит 800 тысяч евро.

Куоль родился в Хартуме (Судан).

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