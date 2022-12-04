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    Куоль из Австралии – самый молодой участник плей-офф ЧМ со времен Пеле

    Форвард сборной Австралии Гаранг Куоль вышел на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины (1:2). Ему было 18 лет и 79 дней.

    Куоль стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней).

    • Куоль выступает в Австралии за «Централ Кост Марринерс».
    • Футболист стоит 800 тысяч евро.
    • Куоль родился в Хартуме (Судан).

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    Источник: телеграм-канал Opta

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