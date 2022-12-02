«После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики

Жёстко, но правдиво
Капитан сборной Коста-Рики Кейлор Навас раскритиковал фанатов команды после вылета с чемпионата мира-2022.
«Настоящий фанат поддерживает и в трудные минуты. Наша культура боления не такая. После забитых голов болельщики празднуют, обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей. Это реальность.
Люди не понимают, что мы играем против соперников высокого уровня. Это футболисты из Лиги чемпионов, некоторые были чемпионами мира», – сказал Навас.
- Коста-Рика была в группе с Германией, Испанией и Японией.
- В плей-офф вышли Испания и Япония.
- В 2014 году Коста-Рика с Навасом дошла до 1/4 финала ЧМ.
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