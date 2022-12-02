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    «После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики

    Капитан сборной Коста-Рики Кейлор Навас раскритиковал фанатов команды после вылета с чемпионата мира-2022.

    «Настоящий фанат поддерживает и в трудные минуты. Наша культура боления не такая. После забитых голов болельщики празднуют, обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей. Это реальность.

    Люди не понимают, что мы играем против соперников высокого уровня. Это футболисты из Лиги чемпионов, некоторые были чемпионами мира», – сказал Навас.

    • Коста-Рика была в группе с Германией, Испанией и Японией.
    • В плей-офф вышли Испания и Япония.
    • В 2014 году Коста-Рика с Навасом дошла до 1/4 финала ЧМ.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      jek718875 1 час назад

      Жёстко, но правдиво

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