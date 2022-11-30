Сборные Польши и Аргентины назвали стартовые составы на матч третьего тура чемпионата мира-2022.
Польша: Щесны, Кэш, Берешиньски, Глик, Кивиор, Белик, Крыховяк, Зелински, Левандовски, Свидерски, Франковски.
Аргентина: Мартинес, Де Пауль, Акунья, Альварес, Месси, Ди Мария, Ромеро, Отаменди, МакАллистер, Фернандес, Молина.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Место проведения – стадион 974 в Дохе (Катар).
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Источник: твиттер сборной Польши