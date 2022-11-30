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    Польша – Аргентина: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Польши и Аргентины назвали стартовые составы на матч третьего тура чемпионата мира-2022.

    Польша: Щесны, Кэш, Берешиньски, Глик, Кивиор, Белик, Крыховяк, Зелински, Левандовски, Свидерски, Франковски.

    Аргентина: Мартинес, Де Пауль, Акунья, Альварес, Месси, Ди Мария, Ромеро, Отаменди, МакАллистер, Фернандес, Молина.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Место проведения – стадион 974 в Дохе (Катар).

    Состав сборной Польши на матч 30 ноябряСостав сборной Аргентины на матч 30 ноября

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    Источник: твиттер сборной Польши

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1019

      ARSteven89 56 минут назад

      С этого момента мы смотрим каждый матч Месси как последний за сборную!

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