На матче Англия – США объявили, что на стадионе 68 тысяч зрителей. Арена вмещает 60 тысяч

Решили поделить очки англосаксы. Даже не стесняются. Просто не бьют по воротам и все. Дружба на грани любви.
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и США.
Во втором тайме по стадиону «Аль Бейт» сообщили, что на арене 68 тысяч зрителей. Как сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор встречи Дмитрий Шнякин, стадион вмещает 60 тысяч.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Аль-Хоре.
- Стадион «Аль Бейт» принимал матч-открытие.
- Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
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