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    На матче Англия – США объявили, что на стадионе 68 тысяч зрителей. Арена вмещает 60 тысяч

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и США.

    Во втором тайме по стадиону «Аль Бейт» сообщили, что на арене 68 тысяч зрителей. Как сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор встречи Дмитрий Шнякин, стадион вмещает 60 тысяч.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Аль-Хоре.
    • Стадион «Аль Бейт» принимал матч-открытие.
    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2022 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2248

      Бриг 19 минут назад

      Решили поделить очки англосаксы. Даже не стесняются. Просто не бьют по воротам и все. Дружба на грани любви.

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