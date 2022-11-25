На матче Англия – США объявили, что на стадионе 68 тысяч зрителей. Арена вмещает 60 тысяч

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и США.

Во втором тайме по стадиону «Аль Бейт» сообщили, что на арене 68 тысяч зрителей. Как сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор встречи Дмитрий Шнякин, стадион вмещает 60 тысяч.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Аль-Хоре.

Стадион «Аль Бейт» принимал матч-открытие.

Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

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