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    ЧМ-2022. Иран победил Уэльс со счетом 2:0, забив на 98-й и 101-й минутах

    Иран обыграл Уэльс со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

    Перед этим валлийцы остались в меньшинстве – был удален вратарь Уэйн Хеннесcи.

    Иран набрал три очка в двух турах чемпионата мира, Уэльс – одно очко.

    ЧМ-2022. Группа B. 2-й тур

    Уэльс – Иран – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чешми, 90+8; 0:2 – Резаэян, 90+11.

    Удаление: Хеннесси, 86 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии26
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      Рейтинг: +5410

      SPACE TRUCKIN 25 минут назад

      игра команды Ирана смотрелась интереснее валлийской и победа заслуженная! с нетерпением жду победы над США...

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      Рейтинг: +8359

      vladik12 46 минут назад

      Гол Чешми очень понравился! Нашел щелочку между соперниками, здорово попал в угол. Такие голы котирую даже выше, чем вчерашний Ришарлисона.

      0
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      Рейтинг: +98998

      zigbert 50 минут назад

      Иран победил заслуженно. Преимущество по голевым моментам осталось за ними. Валлийцы играли старательно но Бэйл был совсем не заметен.

      3
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      Рейтинг: +27062

      JTherry > zigbert 45 минут назад

      по-моему, тезка Бейла из Крылышек лучше Гарета играет...)

      2
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      Рейтинг: +98998

      zigbert > JTherry 40 минут назад

      Да уж не хуже. Пора уж ему завязывать с футболом и всерьез заняться гольфом.
      С успехом Вас в конкурсе КП!

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      Рейтинг: +27062

      JTherry > zigbert 37 минут назад

      спасибо, успех очень относительный, всего-то 3 место в туре, но я первый раз играю в этом КП, повезло...)

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      Рейтинг: +5869

      rash1959 1 час назад

      Это что за гомосятина в розовых штанишках комментирует на срач тв. Тьфу, бл..., Не ту страну спасаем... К своим надо присмотреться.

      1
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      Рейтинг: +7669

      Томик 1 час назад

      Шикарный матч. Давно так не болел. Просто переиграли нахрен этих бейлов.

      4
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      Рейтинг: +521

      CSKA №1 1 час назад

      С победой ИРАН!!!!!Молодцы!!!

      2
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      Рейтинг: +750

      Спартач80 1 час назад

      Ублюдки сделали из футбола комедийное шоу.Как можно столько добавлять?!

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      Рейтинг: +8359

      vladik12 > Спартач80 1 час назад

      Сколько пауз - столько и добавляют. Все верно. Там мы не теряем саму игру.

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      Рейтинг: +40

      egraf > Спартач80 25 минут назад

      А это чтобы всякие умники не пытались затянуть паузы.

      0
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      Рейтинг: +55

      F@nat1k 1 час назад

      иран молодцы

      4
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      Рейтинг: +27062

      JTherry 1 час назад

      победил Иран, а не Уэллс, исправьте очепятку...) Уэллс кошмар на улице Вязов... домой и тренироваться, тренироваться, тренироваться..!

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      Рейтинг: +6334

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А я уже давно говорю что страны , которые недалеко от Катара и адаптированы к этому климату бегают до последних минут и вырывают в концовке победы, забивают голы. Что Иран уже во второй игре показывает. Ну и если америкосов поимеет вообще наше им

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      Рейтинг: +592

      borusse > Красногорск_Фан 56 минут назад

      там все стадионы климатизированы ,ты о чём ?

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      Рейтинг: +6334

      Красногорск_Фан > borusse 48 минут назад

      я про фактор родных (или почти родных) стен. Если ты не считаешь его важным то многие сборные выигравшие ЧМ с тобой не согласятся. А в деталях... ну че то климатизировано. все равно это сильно ощущается. Любой перепад и изменение. Другой часовой пояс, другой уровень от поверхности моря и т.д. Я в Центре медицины катастроф МЧС подрабатывал несколько лет студентом. Что то да знаю про организм. Если у тебя аналогичные навыки давай обсудим аргументировано.

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      Рейтинг: +592

      borusse > Красногорск_Фан 42 минуты назад

      когда будет финал ,там не будет ни одной команды из твоих родных стен. вот тогда и поговорим ещё раз про ваши глубокие знания в мчс

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      Рейтинг: +6334

      Красногорск_Фан > borusse 35 минут назад

      хм. вежливость не твое лучшее качество. Но ни сы. У меня много родственников в Бразилии. кто знает.

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      Рейтинг: +592

      borusse > Красногорск_Фан 24 минуты назад

      а чего тогда "родные стены" Бразилии на прошлом чемпионате не помогли ,раз у вас там много родственников ))

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      Рейтинг: +6334

      Красногорск_Фан > borusse 20 минут назад

      В чем? Бразилия дошла до полуфинала. Ее соседка Аргентина до финала. А сборных на земле, если не ошибаюсь, за 250 штук. Уругвай выиграл у себя дома единственный раз в жизни. И так далее. Но если хочешь верить что земля стоит на трех китах , не буду спорить

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      Рейтинг: +27062

      JTherry > borusse 10 минут назад

      "родные стены Бразилии" были на ЧМ-14, а не на прошлом чемпионате, и там они "влетели" сборной Германии с треском 7:1..!) но в Катаре играют здорово..!

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      Рейтинг: +592

      borusse > Красногорск_Фан 3 минуты назад

      а о чем с вами спорить ,если вы не знаете что Бразилия проиграла Бельгии в четверть финале, а Аргентина в одной восьмой уступила Франции. вы ничего про чемпионат мира в собственной стране не знаете ,но пытаетесь умничать и учить других))

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