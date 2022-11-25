Иран обыграл Уэльс со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

Перед этим валлийцы остались в меньшинстве – был удален вратарь Уэйн Хеннесcи.

Иран набрал три очка в двух турах чемпионата мира, Уэльс – одно очко.

ЧМ-2022. Группа B. 2-й тур

Уэльс – Иран – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чешми, 90+8; 0:2 – Резаэян, 90+11.

Удаление: Хеннесси, 86 – нет.

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