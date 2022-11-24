В Бразилии возникли проблемы с общественным транспортом. Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами ЧМ-2022

На этой неделе автобусы в Бразилии начали ходить не по расписанию.
Причина возникших проблем – водители, работающие на общественном транспорте, следят за ЧМ-2022.
Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами.
Интервал движения в Рио-де-Жанейро во время игр может достигать 40 минут.
- Сборная Бразилии стартует на ЧМ сегодня в 22:00 мск матчем против Сербии.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: O Globo