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    В Бразилии возникли проблемы с общественным транспортом. Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами ЧМ-2022

    На этой неделе автобусы в Бразилии начали ходить не по расписанию.

    Причина возникших проблем – водители, работающие на общественном транспорте, следят за ЧМ-2022.

    Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами.

    Интервал движения в Рио-де-Жанейро во время игр может достигать 40 минут.

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    Источник: O Globo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6314

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Да, в Бразилии футбол это культ. Знаю не по наслышке даже женщины смотрят и очень эмоционально

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      Рейтинг: +39

      egraf > Красногорск_Фан 1 час назад

      Так это одна из главных фишек Бразилии: карнавал да футбол

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