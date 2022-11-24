В Бразилии возникли проблемы с общественным транспортом. Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами ЧМ-2022

На этой неделе автобусы в Бразилии начали ходить не по расписанию.

Причина возникших проблем – водители, работающие на общественном транспорте, следят за ЧМ-2022.

Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами.

Интервал движения в Рио-де-Жанейро во время игр может достигать 40 минут.

Сборная Бразилии стартует на ЧМ сегодня в 22:00 мск матчем против Сербии.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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