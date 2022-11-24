Де Брюйне: «Не понимаю, почему меня признали лучшим игроком матча Бельгия – Канада»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о том, что его признали лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Канады.

«Не думаю, что провел хорошую игру.

Не понимаю, почему такой трофей [лучшему игроку матча]. Может, за имя?» – сказал футболист «Манчестер Сити».

Бельгийцы выиграли со счетом 1:0.

Де Брюйне провел на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отличился.

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