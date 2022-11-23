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  • Новая сенсация ЧМ-2022 – Германия отлетела от Японии: два мяча забили игроки из Бундеслиги

Новая сенсация ЧМ-2022 – Германия отлетела от Японии: два мяча забили игроки из Бундеслиги

23 ноября 2022, 18:22
11

22 ноября – Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1, чудом выстояв в конце встречи, когда арбитр по различным причинам добавил больше 10 минут.

23 ноября: новый день – новая сенсация. Хронология такая:

  • 33-я минута – Илкай Гюндоган вывел Германию вперед, реализовав пенальти;
  • 75-я минута – Рицу Доан сравнял счет;
  • 83-я минута – Такума Асано забил второй гол Японии.

До сегодняшнего дня Япония никогда не обыгрывала Германию. Соперники в истории сыграли два товарищеских матча, в которой была ничья (2:2) и победа сборной Германии (3:0). Сейчас же победу японцам принесли игроки, которые выступают в Бундеслиге:

• Доан с 2020-го играет в Германии. Сначала ПСВ отдал его в аренду в «Арминию». А на старте этого сезона «Фрайбург» купил его за 8,5 млн евро. У Рицу спрашивали о противостоянии с Германией на ЧМ-2022 перед стартом турнира. Его ответ: «Я бы хотел сыграть на максимум. Я люблю Германию, но Япония – мой дом. Надеюсь, фанаты «Фрайбурга» не обидятся нами, если выложусь на 100%».

• У Асано карьера сложнее. Когда он был игроком «Арсенала», он дважды приезжал в аренду в Германию – приглашали «Штутгарт» и «Ганновер». Прямо сейчас он вместе с «Бохумом» пытается выжить в Бундеслиге, но получается не очень: после 15 туров команда идет на предпоследнем месте в таблице.

Вообще Германия – достаточно популярная страна для сборников, которые отправились вместе с Японией на этот ЧМ. Из 26 игроков в заявке японцев на стартовый матч чемпионата мира восемь (то есть почти треть) выступают в Германии: Доан («Фрайбург»), Асано («Бохум»), Майя Йошида («Шальке»), Ко Итакура («Боруссия» М), Ватару Эндо («Штутгарт»), Ао Танака («Фортунад», Бундеслига 2), Даити Камада («Айнтрахт»), Хироки Ито («Штутгарт»).

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на следующие победы Японии на ЧМ-2022

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Япония Германия
Комментарии (11)
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ААМ
1669217559
Немцы оскандалились
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"supermax"
1669217921
обратно на пи(д)орский самолет и домой))
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serglider
1669218178
Припоминаю случай на ЧМ в Корее, там, по моему, в 1/8 финала, в матче Италия - Ю.Корея, кореец, играющий в итальянском клубе, забил решающий гол и итальянцы вылетели из турнира))) Так вот, после этого, с корейцем клуб расторг контракт и его выпнули из Италии под зад коленом))) Ожидает ли то же самое япошек?
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JTherry
1669218416
каждому немецкому игроку по "радужной" футболке - и нах из Катара..! это не сенсация - это уё*ище остзейское, имели столько голевых моментов и все растранжирили, причем с такими детскими понтами "отскочили"...)
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моэм
1669218842
Немцам можно и дальше , вместо тренировок, заниматься радужными повязками чтобы поскорее приехать домой к родным пида...м.
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BlackMurder
1669219097
Германия , умеет гонять по чм, че , после 2014 года , находясь в подвешенном состоянии, травмы и тд всему мешают, Флик не бог, каждого защитить не может, с нападающими была проблема часто, хотя чему удивляться идет повторение 2018 г
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Иван Петров 1986
1669221180
Это им за повязки ответка пришла. И нужно было не рот прикрывать, а задницу.
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raritet
1669230610
Кстати , болел за япошек чисто из любопытства: смогут ли мелкие выстоять все угловые , штрафные. Повезло , выстояли. Обратил внимание как болелы работали кулачками- что то мистическое в этом есть. На этом фоне показали грустных бюргеров...
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