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    Новая сенсация ЧМ-2022 – Германия отлетела от Японии: два мяча забили игроки из Бундеслиги

    22 ноября – Саудовская Аравия обыграла Аргентину со счетом 2:1, чудом выстояв в конце встречи, когда арбитр по различным причинам добавил больше 10 минут.

    23 ноября: новый день – новая сенсация. Хронология такая:

    • 33-я минута – Илкай Гюндоган вывел Германию вперед, реализовав пенальти;
    • 75-я минута – Рицу Доан сравнял счет;
    • 83-я минута – Такума Асано забил второй гол Японии.

    До сегодняшнего дня Япония никогда не обыгрывала Германию. Соперники в истории сыграли два товарищеских матча, в которой была ничья (2:2) и победа сборной Германии (3:0). Сейчас же победу японцам принесли игроки, которые выступают в Бундеслиге:

    • Доан с 2020-го играет в Германии. Сначала ПСВ отдал его в аренду в «Арминию». А на старте этого сезона «Фрайбург» купил его за 8,5 млн евро. У Рицу спрашивали о противостоянии с Германией на ЧМ-2022 перед стартом турнира. Его ответ: «Я бы хотел сыграть на максимум. Я люблю Германию, но Япония – мой дом. Надеюсь, фанаты «Фрайбурга» не обидятся нами, если выложусь на 100%».

    • У Асано карьера сложнее. Когда он был игроком «Арсенала», он дважды приезжал в аренду в Германию – приглашали «Штутгарт» и «Ганновер». Прямо сейчас он вместе с «Бохумом» пытается выжить в Бундеслиге, но получается не очень: после 15 туров команда идет на предпоследнем месте в таблице.

    Вообще Германия – достаточно популярная страна для сборников, которые отправились вместе с Японией на этот ЧМ. Из 26 игроков в заявке японцев на стартовый матч чемпионата мира восемь (то есть почти треть) выступают в Германии: Доан («Фрайбург»), Асано («Бохум»), Майя Йошида («Шальке»), Ко Итакура («Боруссия» М), Ватару Эндо («Штутгарт»), Ао Танака («Фортунад», Бундеслига 2), Даити Камада («Айнтрахт»), Хироки Ито («Штутгарт»).

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на следующие победы Японии на ЧМ-2022

    Текст: Илья Егоров

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11009

      "supermax" 3 минуты назад

      обратно на пи(д)орский самолет и домой))

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      Рейтинг: +4743

      ААМ 9 минут назад

      Немцы оскандалились

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