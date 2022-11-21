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    «Мечта детства разрушена». Гайя заявил, что его убрали из заявки Испании на ЧМ-2022 из-за легкого растяжения связок

    Левый защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя прокомментировал пропуск чемпионата мира.

    «Спасибо за все слова поддержки. Нелегко смириться с тем, что мечта детства разрушена из-за легкого растяжения связок.

    Но иногда подобное происходит, и с этим приходится мириться», – сказал 27-летний Гайя.

    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
    • В сборную вместо Гайя вызвали защитника «Барселоны» Алекса Бальде.
    • Тренер национальной команды Луис Энрике ранее возглавлял каталонцев.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1598

      Benifacto 1 час назад

      не стоит печалиться с таким составом вам ниче не светит....

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