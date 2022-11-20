Орсато отменил гол в ворота Катара на 3-й минуте матча

Стартовал матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора.
На третьей минуте встречи гол забил нападающий эквадорской команды Эннер Валенсия.
Главный арбитр матча Даниэле Орсато отменил гол после просмотра VAR и-за офсайда.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Катар – Эквадор.
- Игра началась в 19:00 мск.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Бомбардир»