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    Орсато отменил гол в ворота Катара на 3-й минуте матча

    Стартовал матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора.

    На третьей минуте встречи гол забил нападающий эквадорской команды Эннер Валенсия.

    Главный арбитр матча Даниэле Орсато отменил гол после просмотра VAR и-за офсайда.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      Стоп всем 1 час назад

      Тут до этого статья про проплаченных Катаром восьми эквадорских футболистах была.Типа должно быть Катар Эквадор 1--0...)))

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      Рейтинг: +6161

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Гарлем. Полицейский стоит над трупом афроамериканца. 40 пуль. Какое жестокое самоубийство )))) Где там офсайд. Тянут хозяйку . Но что приятно -Эквадор бьется и Нобоа есть в запасе (а что а вдруг). Все команды хотят играть

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