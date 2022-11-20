Дюков посетит открытие ЧМ-2022

Президент РФС Александр Дюков находится в Катаре.

Функционер посетит матч-открытие чемпионата мира-2022 между сборными Катара и Эквадора. Начало – в 19:00 по Москве.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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