Дюков посетит открытие ЧМ-2022

Президент РФС Александр Дюков находится в Катаре.
Функционер посетит матч-открытие чемпионата мира-2022 между сборными Катара и Эквадора. Начало – в 19:00 по Москве.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»