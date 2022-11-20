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    Дюков посетит открытие ЧМ-2022

    Президент РФС Александр Дюков находится в Катаре.

    Функционер посетит матч-открытие чемпионата мира-2022 между сборными Катара и Эквадора. Начало – в 19:00 по Москве.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9578

      САДЫЧОК 58 минут назад

      Самая омерзительная новость !"
      Вместо поездки , этого типа- лучше построить одну детскую футбольную площадку !

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      Рейтинг: +13981

      playsh 2 часа назад

      А г-н Дюков заявление сделать не желает,или признаться в чём-либо?Сейчас это в почёте...

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