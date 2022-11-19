Дмитрий Черышев ответил, в чем Игнашевич уступал Рамосу

Российский тренер Дмитрий Черышев сравнил Серхио Рамоса и Сергея Игнашевича.

Он высказался об испанце в контексте его признания лучшим защитником в истории.

«Серхио Рамос – очень хороший, квалифицированный и великий футболист. В истории было много защитников, которые играли не хуже него. Но если мы сейчас обращаем внимание на последнее время, то у него много позитивных моментов.

Сколько игр он вытащил для «Реала», забивая на 117-й или на 90-й минуте. Так было и в Лиге чемпионов против «Атлетико». Он достоин этой награды, если выбор пал на него.

Болельщики говорят, что он продуктивен в атаке, но не надeжен в обороне? Не соглашусь. В первую очередь, он – квалифицированный защитник, забивает только тогда, когда это нужно, в самый последний момент.

Его первоочередная задача – обороняться, с чем он всегда хорошо справлялся.

Чем, например, Сергей Игнашевич уступал Рамосу? Сергей – очень хороший и квалифицированный футболист. Если бы он играл в европейском чемпионате, то, думаю, он бы вырос выше как игрок.

Но всегда по всем критериям у нас воспринимают победы на международном уровне. Сергей не так много выиграл, чтобы сравнивать его с Серхио Рамосом», – сказал Черышев.

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