Названы предварительные сроки восстановления Песьякова

Бывший врач «Локомотива» Александр Резепов оценил травму вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

Он травмировался в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).

Голкипер вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

«Сергей три раза подвернул голеностопный сустав вовнутрь. По видео похоже на повреждение латерального (внешнего) связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Я уверен, что врачи сборной и клуба сделают МРТ и выберут правильную тактику лечения. При самом лучшем раскладе Песьякова ждут три-четыре недели консервативного лечения.

Если же будет диагностирован разрыв, может понадобиться операция. Это уже срок до трех месяцев.

Здоровья Сергею! Врачи сборной и «Ростова» разберутся в ситуации и помогут поскорее выздороветь», – сказал Резепов.

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