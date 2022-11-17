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    Названы предварительные сроки восстановления Песьякова

    Бывший врач «Локомотива» Александр Резепов оценил травму вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

    • Он травмировался в товарищеском матче между сборными Таджикистана и России (0:0).
    • Голкипер вышел на замену сразу после перерыва, а спустя 6 минут подвернул ногу.

    «Сергей три раза подвернул голеностопный сустав вовнутрь. По видео похоже на повреждение латерального (внешнего) связочного аппарата правого голеностопного сустава.

    Я уверен, что врачи сборной и клуба сделают МРТ и выберут правильную тактику лечения. При самом лучшем раскладе Песьякова ждут три-четыре недели консервативного лечения.

    Если же будет диагностирован разрыв, может понадобиться операция. Это уже срок до трех месяцев.

    Здоровья Сергею! Врачи сборной и «Ростова» разберутся в ситуации и помогут поскорее выздороветь», – сказал Резепов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50930

      MaxRnD 25 минут назад

      Нежданно-негаданно Ростов лишился всех вратарей

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