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    «С Киргизией играли в 10 раз хуже». Карпин – о ничьей с Таджикистаном

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче с Таджикистаном.

    – Игра не равная, результат, возможно справедливый.

    Если говорить про качество футбола, то первый тайм понравился, во втором было меньше контроля, началась игра без центра поля, особенно первые минут 20.

    Потом взяли игру под контроль, игра перешла в спокойное русло.

    – Ребята говорили, что сборной чего‑то не хватало в завершении атак.

    – Не знаю, почему так произошло, будем разбираться.

    – Можете сказать, какого уровня сборная Таджикистана? В каком дивизионе Лиги наций могла бы играть?

    – Например, уровня Кипра.

    – Болельщики будут критиковать сборную?

    – Конечно. С Киргизией играли в 10 раз хуже, но выиграли. Сегодня не победили, все плохо. Завтра переезжаем в Узбекистан, готовимся к игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4712

      ААМ 33 минуты назад

      Не думал, что Карпин такой лгун. Нет сборной сейчас в России

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      Рейтинг: +4111

      mutabor0992 1 час назад

      Лера-Валера!Что ты нам втираешь?!?Видели мы все.Мацанка хорошая?И что тебы басмачи в пакетике подарили???

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