Дзюба оценил свой опыт игры в Турции

Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба поделился впечатлениями от турецкого периода карьеры.

«В любом случае в Турции был интересный опыт. Иногда болезненный, но в любом случае было очень интересно. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде.

Мне безумно там нравилось находиться – было весело и интересно. Это в любом случае мне в плюс. Парням из команды я уже написал всe в группу, очень тепло попрощались. С некоторыми продолжаем общаться. Очень рад был там находиться.

Путь, который я прошeл, многому меня научил, очень много дал мне в человеческом плане прежде всего. И, наверное, в футбольном тоже – я научился, как в детстве, получать удовольствие от тренировок, а не только от игр.

В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были рутиной. Но сейчас я даже начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять вот такой юношеский запал от тренировочного процесса», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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