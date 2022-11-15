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    Дзюба оценил свой опыт игры в Турции

    Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба поделился впечатлениями от турецкого периода карьеры.

    «В любом случае в Турции был интересный опыт. Иногда болезненный, но в любом случае было очень интересно. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде.

    Мне безумно там нравилось находиться – было весело и интересно. Это в любом случае мне в плюс. Парням из команды я уже написал всe в группу, очень тепло попрощались. С некоторыми продолжаем общаться. Очень рад был там находиться.

    Путь, который я прошeл, многому меня научил, очень много дал мне в человеческом плане прежде всего. И, наверное, в футбольном тоже – я научился, как в детстве, получать удовольствие от тренировок, а не только от игр.

    В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были рутиной. Но сейчас я даже начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять вот такой юношеский запал от тренировочного процесса», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6188

      порт 39 минут назад

      я научился, как в детстве, получать удовольствие от тренировок, а не только от игр.
      \\\\\\\\\\\\\\\
      Ну тут и не поспоришь, на игры то ты выходил оооочень редко.

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