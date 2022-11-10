Серия А. «Интер» разгромил «Болонью» (6:1), «Торино» с Миранчуком победил «Сампдорию» Станковича

«Интер» в 14-м туре чемпионата Италии крупно победил дома «Болонью». Дубль у крайнего защитника Федерико Димарко.

В другой встрече «Торино» победил дома «Сампдорию» Деяна Станковича. У туринцев весь матч отыграл российский полузащитник Алексей Миранчук.

Италия. Серия А. 14-й тур

Интер – Болонья – 6:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Ликояннис, 22; 1:1 – Джеко, 26; 2:1 – Димарко, 36; 3:1 – Мартинес, 42; 4:1 – Димарко, 48; 5:1 – Чалханоглу, 59 (с пенальти); 6:1 – Госенс, 76.

Торино – Болонья – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Радоньич, 29; 2:0 – Влашич, 59.

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