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    Группа G на ЧМ 2022: состав группы G, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа G на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Швейцария – Камерун, 24 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
    • Бразилия – Сербия, 24 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

    2-й тур

    • Камерун – Сербия, 28 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
    • Бразилия – Швейцария, 28 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

    3-й тур

    • Сербия – Швейцария, 2 декабря, 22:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
    • Камерун – Бразилия, 2 декабря, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

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