Группа G на ЧМ 2022: состав группы G, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы G на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Швейцария – Камерун, 24 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Бразилия – Сербия, 24 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
2-й тур
- Камерун – Сербия, 28 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Бразилия – Швейцария, 28 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
3-й тур
- Сербия – Швейцария, 2 декабря, 22:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
- Камерун – Бразилия, 2 декабря, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
Примечание: время начала матчей московское.
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Календарь чемпионата мира по футболу
Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»