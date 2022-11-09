Группа G на ЧМ 2022: состав группы G, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Группа G на ЧМ 2022.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Швейцария – Камерун, 24 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Бразилия – Сербия, 24 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
2-й тур
- Камерун – Сербия, 28 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Бразилия – Швейцария, 28 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
3-й тур
- Сербия – Швейцария, 2 декабря, 22:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
- Камерун – Бразилия, 2 декабря, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
Примечание: время начала матчей московское.