Группа F на ЧМ 2022: состав группы F, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы F на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.

Состав участников:

Расписание матчей:

1-й тур

Марокко – Хорватия, 23 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Бельгия – Канада, 23 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

2-й тур

Бельгия – Марокко, 27 ноября, 16:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха

Хорватия – Канада, 27 ноября, 19:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

3-й тур

Хорватия – Бельгия, 1 декабря, 18:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Канада – Марокко, 1 декабря, 18:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха

Примечание: время начала матчей московское.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу