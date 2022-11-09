Группа F на ЧМ 2022: состав группы F, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы F на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Марокко – Хорватия, 23 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
- Бельгия – Канада, 23 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
2-й тур
- Бельгия – Марокко, 27 ноября, 16:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха
- Хорватия – Канада, 27 ноября, 19:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян
3-й тур
- Хорватия – Бельгия, 1 декабря, 18:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
- Канада – Марокко, 1 декабря, 18:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха
Примечание: время начала матчей московское.
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Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»