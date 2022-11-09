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    Группа F на ЧМ 2022: состав группы F, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа F на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Марокко – Хорватия, 23 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур
    • Бельгия – Канада, 23 ноября, 22:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

    2-й тур

    • Бельгия – Марокко, 27 ноября, 16:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха
    • Хорватия – Канада, 27 ноября, 19:00. Стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

    3-й тур

    • Хорватия – Бельгия, 1 декабря, 18:00. Стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян
    • Канада – Марокко, 1 декабря, 18:00. Стадион «Эль-Тумама», Доха

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

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