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В ЦСКА отреагировали на критику Заремы в адрес Федотова

17 октября 2022, 08:50
7

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

  • Федотов, говоря о стычке со спартаковским тренером Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
  • Дерби завершилось ничьей 2:2.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом.

Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чeм неуважение?

Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи.

Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием», – объяснил Брейдо.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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tushkanlz
1665987283
Объяснять идиотам работу журналюг бессмысленно и бесполезно, а тем более идиоткам, ну, а журналюги , как всегда, в стороне...
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FCSpartakM
1665987734
Зарема сейчас какое отношение к команде имеет,что должны на ее слова реагировать оф лица?
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эд100
1665990404
да насрать кто сказал, тем более слишком мягко и не точно. Говнюка из него сложно выбить, вернее не возможно
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шахта Заполярная
1666005520
Молодец Зарема. Коротко и точно.
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Боцман52
1666035554
Начались отмазки. Не так поняли, не так расслышали
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