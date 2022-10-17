Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В ЦСКА отреагировали на критику Заремы в адрес Федотова

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    • Федотов, говоря о стычке со спартаковским тренером Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    «Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом.

    Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

    При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чeм неуважение?

    Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи.

    Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием», – объяснил Брейдо.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

    Новости по теме
    «Чума на оба ваши дома». Губерниев – о высказываниях Федотова и Салиховой после дерби ЦСКА – «Спартак» 1
    «Испанцы любят помахать руками». Тренер ЦСКА Фоменко – о поведении Абаскаля 1
    Агент Карраскаля отреагировал на критику Федотова в адрес колумбийца после дерби со «Спартаком»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +237

      эд100 2 часа назад

      да насрать кто сказал, тем более слишком мягко и не точно. Говнюка из него сложно выбить, вернее не возможно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13672

      Dominator777 > эд100 2 часа назад

      Да, Абаскаль такой, из него невозможно выбить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      FCSpartakM 3 часа назад

      Зарема сейчас какое отношение к команде имеет,что должны на ее слова реагировать оф лица?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1239

      tushkanlz 3 часа назад

      Объяснять идиотам работу журналюг бессмысленно и бесполезно, а тем более идиоткам, ну, а журналюги , как всегда, в стороне...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11