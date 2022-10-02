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Черышев объяснил, почему перешел в «Венецию»

2 октября 2022, 11:26
1

Футболист «Венеции» (Серия В) Денис Черышев высказался о своем переходе в итальянский клуб.

«Мне приходило множество предложений. Но среди всех клубов «Венеция» была самой убедительной в этом плане.

Мне сразу понравился рисунок игры, который мне показали в «Венеции». Их предложение было самым убедительным. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь клубу и играть настолько хорошо, насколько это возможно», – сказал Черышев.

  • Россиянин накануне оформил дубль в ворота «Кальяри».
  • Черышев – участник чемпионата мира-2018.
  • «Венеция» в прошлом сезоне была в Серии А.

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Венеция Черышев Денис
Комментарии (1)
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папа сибиряк
1664702136
ага, помню Это-o и Роберто Карлос также говорили, - какие деньги? Анжи - Амбициозный проект ))
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