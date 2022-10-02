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    Черышев объяснил, почему перешел в «Венецию»

    Футболист «Венеции» (Серия В) Денис Черышев высказался о своем переходе в итальянский клуб.

    «Мне приходило множество предложений. Но среди всех клубов «Венеция» была самой убедительной в этом плане.

    Мне сразу понравился рисунок игры, который мне показали в «Венеции». Их предложение было самым убедительным. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь клубу и играть настолько хорошо, насколько это возможно», – сказал Черышев.

    • Россиянин накануне оформил дубль в ворота «Кальяри».
    • Черышев – участник чемпионата мира-2018.
    • «Венеция» в прошлом сезоне была в Серии А.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +292

      папа сибиряк 1 час назад

      ага, помню Это-o и Роберто Карлос также говорили, - какие деньги? Анжи - Амбициозный проект ))

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