Черышев объяснил, почему перешел в «Венецию»

Футболист «Венеции» (Серия В) Денис Черышев высказался о своем переходе в итальянский клуб.

«Мне приходило множество предложений. Но среди всех клубов «Венеция» была самой убедительной в этом плане.

Мне сразу понравился рисунок игры, который мне показали в «Венеции». Их предложение было самым убедительным. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь клубу и играть настолько хорошо, насколько это возможно», – сказал Черышев.