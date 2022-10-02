Черышев объяснил, почему перешел в «Венецию»

ага, помню Это-o и Роберто Карлос также говорили, - какие деньги? Анжи - Амбициозный проект ))
Футболист «Венеции» (Серия В) Денис Черышев высказался о своем переходе в итальянский клуб.
«Мне приходило множество предложений. Но среди всех клубов «Венеция» была самой убедительной в этом плане.
Мне сразу понравился рисунок игры, который мне показали в «Венеции». Их предложение было самым убедительным. Я выбрал «Венецию», чтобы помочь клубу и играть настолько хорошо, насколько это возможно», – сказал Черышев.
- Россиянин накануне оформил дубль в ворота «Кальяри».
- Черышев – участник чемпионата мира-2018.
- «Венеция» в прошлом сезоне была в Серии А.