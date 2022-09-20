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    Тащин рассказал, как «Матч ТВ» удалось сохранить трансляции Серии А и Бундеслиги

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему в эфире телеканала продолжаются трансляции чемпионатов Италии и Германии.

    «Бундеслига и Серия А остались. Мы со всеми в контакте: переговорах, переписках, звонках – у нас целый департамент этим занимается. Серию А и Бундеслигу удалось убедить.

    Как? Простым человеческим общением с правообладателями. Мы платим деньги, и деньги немаленькие. Вопрос агентства, которое продаeт права, – убедить лиги продолжать сотрудничество.

    В случае с Серией А и Бундеслигой это сработало», – сказал Тащин.

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    Источник: «Чемпионат»

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