Тащин рассказал, как «Матч ТВ» удалось сохранить трансляции Серии А и Бундеслиги

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему в эфире телеканала продолжаются трансляции чемпионатов Италии и Германии.

«Бундеслига и Серия А остались. Мы со всеми в контакте: переговорах, переписках, звонках – у нас целый департамент этим занимается. Серию А и Бундеслигу удалось убедить.

Как? Простым человеческим общением с правообладателями. Мы платим деньги, и деньги немаленькие. Вопрос агентства, которое продаeт права, – убедить лиги продолжать сотрудничество.

В случае с Серией А и Бундеслигой это сработало», – сказал Тащин.