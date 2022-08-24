Губерниев рассказал, чего ждет от Дзюбы в Турции

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападающем «Адана Демирспор» Артеме Дзюбе.

«Дзюба – прекрасный футболист! Я буду счастлив, если он закрепится в основном составе, продлит контракт и будет радовать нас прекрасным футболом. И я уверен в том, что он сможет принести команде пользу«, – сказал Губерниев.