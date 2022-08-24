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    Губерниев рассказал, чего ждет от Дзюбы в Турции

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападающем «Адана Демирспор» Артеме Дзюбе.

    «Дзюба — прекрасный футболист! Я буду счастлив, если он закрепится в основном составе, продлит контракт и будет радовать нас прекрасным футболом. И я уверен в том, что он сможет принести команде пользу«, — сказал Губерниев.

    • Россиянин дебютировал за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).
    • 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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