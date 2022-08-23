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    «Зенит» назвал заявку команды на матч легенд со «Спартаком»

    «Зенит» опубликовал заявку на ответный матч легенд со «Спартаком».

    Вратари: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе.

    Полевые игроки: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплев, Игорь Денисов, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Алехандро Домингес, Павел Погребняк.

    Главный тренер команды легенд «Зенита» будет Анатолий Давыдов. Его помощник – гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

    • Игра состоится 4 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене».
    • На матче выступит певец Михаил Шуфутинский.
    • В 1-м матче на «Петровском» «Зенит» победил 2:0.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23225

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Шава, Данни, Домингес это ДА, остальных называть легендами язык не поворачивается. Например, Погребняк - ну какая это нахер легенда?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Клаус > DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Домингес тоже скорее легенда Рубина.
      Из-за золотого гола только здесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5402

      TOMSON 1 час назад

      Аршавин же заявлял, что больше не участвует в подобном?

      1
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