«Зенит» назвал заявку команды на матч легенд со «Спартаком»

«Зенит» опубликовал заявку на ответный матч легенд со «Спартаком».
Вратари: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе.
Полевые игроки: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплев, Игорь Денисов, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Алехандро Домингес, Павел Погребняк.
Главный тренер команды легенд «Зенита» будет Анатолий Давыдов. Его помощник – гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
- Игра состоится 4 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене».
- На матче выступит певец Михаил Шуфутинский.
- В 1-м матче на «Петровском» «Зенит» победил 2:0.
Источник: сайт «Зенита»