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    Филимонов уверен, что «Амкал» и 2DROTS не пройдут дальше в Кубке России

    Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов считает, что медийные клубы «Амкал» и 2DROTS не смогут выйти в третий раунд Кубка России.

    • В 1-м раунде команды обыграли «Зоркий» и «Чертаново».
    • Во 2-м раунде «Амкал» сыграет с «Тверью», 2DROTS – с «Текстильщиком».

    «Я бы не сказал, что «Зоркий» и «Чертаново» – профессиональные клубы. Они профессиональные лишь в юридическом плане, а фактически это полулюбительские команды. Их уровень футбола не говорит о профессионализме.

    Есть у клубов Медиалиги шанс пройти дальше? Вряд ли. Во‑первых, на них уже будут по‑другому настраиваться. Они воспринимали эти победы, как будто это последний матч в их жизни. Дальше не к чему стремиться», – сказал Филимонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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