Филимонов уверен, что «Амкал» и 2DROTS не пройдут дальше в Кубке России

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов считает, что медийные клубы «Амкал» и 2DROTS не смогут выйти в третий раунд Кубка России.

В 1-м раунде команды обыграли «Зоркий» и «Чертаново».

Во 2-м раунде «Амкал» сыграет с «Тверью», 2DROTS – с «Текстильщиком».

«Я бы не сказал, что «Зоркий» и «Чертаново» – профессиональные клубы. Они профессиональные лишь в юридическом плане, а фактически это полулюбительские команды. Их уровень футбола не говорит о профессионализме.

Есть у клубов Медиалиги шанс пройти дальше? Вряд ли. Во‑первых, на них уже будут по‑другому настраиваться. Они воспринимали эти победы, как будто это последний матч в их жизни. Дальше не к чему стремиться», – сказал Филимонов.