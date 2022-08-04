Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Абаскаль заслужил это звание. Спартак провел данный отрезок с честью. Давненько команда так резво не начинала чемпионат.
Надо отметить еще появление в РПЛ Василенко. Факел под его руководством не стал "мальчиком для битья".
Российская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера по итогам июля.
За награду поспорят пять специалистов:
- Сергей Семак («Зенит») – 7 очков в 3 матчах;
- Гильермо Абаскаль («Спартак») – 7 очков в 3 матчах;
- Владимир Федотов (ЦСКА) – 7 очков в 3 матчах;
- Валерий Карпин («Ростов») – 5 очков в 3 матчах;
- Олег Василенко («Факел») – 2 очка в 3 матчах.
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