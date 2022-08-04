Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в июле

    Российская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера по итогам июля.

    За награду поспорят пять специалистов:

    Новости по теме
    «Отсутствие Дзюбы не ощущается». Широков – об атаке «Зенита»
    «От себя бы ничего не добавил». Акинфеев составил образ идеального вратаря
    Уткин оценил идею о платном обращении в ЭСК РФС
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97394

      zigbert 20 минут назад

      Абаскаль заслужил это звание. Спартак провел данный отрезок с честью. Давненько команда так резво не начинала чемпионат.
      Надо отметить еще появление в РПЛ Василенко. Факел под его руководством не стал "мальчиком для битья".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Теркчанин 50 минут назад

      Олег Василенко ,однозначно,создал крепкую играющую команду из посредственных игроков

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11