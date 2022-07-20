Дибала был замечен в футболке «Ромы»

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала был замечен на трибунах во время товарищеского матча между «Ромой» и «Спортингом».
Аргентинец наблюдал за игрой в футболке римского клуба.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, завтра Дибала подпишет контракт с «Ромой».
- 28-летний Дибала – свободный агент.
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.
Фото: сайт Джанлуки Ди Марцио
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио