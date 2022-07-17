Стала известна агентская комиссия за трансфер Левандовски в «Барселону»

Агент нападающего Роберта Левандовски Пини Захави получит многомиллионную комиссию за трансфер игрока в «Барселону».

За каждый год контракта поляка Захави будет получать 5 миллионов евро. Соглашение будет подписано по схеме «3+1», следовательно, агент суммарно может заработать 20 миллионов евро.