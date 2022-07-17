Стала известна агентская комиссия за трансфер Левандовски в «Барселону»

Агент нападающего Роберта Левандовски Пини Захави получит многомиллионную комиссию за трансфер игрока в «Барселону».
За каждый год контракта поляка Захави будет получать 5 миллионов евро. Соглашение будет подписано по схеме «3+1», следовательно, агент суммарно может заработать 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Ожидается, что «Барселона» заплатит за поляка 45+5 миллионов евро.
- Накануне форвард попрощался с партнерами по «Баварии».
Источник: твиттер Альфредо Мартинеса