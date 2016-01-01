Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

Чеферин: «Моуринью – настоящий гений»

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил победу «Ромы» в первом сезоне Лиги конференций.

«Какой-то гений сказал, что трофей Лиги конференций – бесполезная чашка. Но мы все видели сами, когда «Рома» и «Фейеноорд» играли в финале. Настоящий гений – это Жозе Моуринью», – сказал словенец, чьи слова приводит Metaratings со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

  • Моуринью выиграл все еврокубки с разными клубами.
  • «Рома» победила в финале Лиги конференций «Фейеноорд» со счетом 1:0.
  • Моуринью принял «Рому» в прошлом году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Моуринью в третий раз подписал Матича. Он покупал серба в «Челси» и «МЮ» 3
Моуринью – одна из причин, по которой Матич перешел в «Рому»
Моуринью не уйдет из «Ромы» ради «ПСЖ» (Фабрицио Романо) 3
Источник: твиттер Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11