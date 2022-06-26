Чеферин: «Моуринью – настоящий гений»

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил победу «Ромы» в первом сезоне Лиги конференций.

«Какой-то гений сказал, что трофей Лиги конференций – бесполезная чашка. Но мы все видели сами, когда «Рома» и «Фейеноорд» играли в финале. Настоящий гений – это Жозе Моуринью», – сказал словенец, чьи слова приводит Metaratings со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

Моуринью выиграл все еврокубки с разными клубами.

«Рома» победила в финале Лиги конференций «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Моуринью принял «Рому» в прошлом году.

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