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Чеферин: «Моуринью – настоящий гений»

26 июня 2022, 21:45

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил победу «Ромы» в первом сезоне Лиги конференций.

«Какой-то гений сказал, что трофей Лиги конференций – бесполезная чашка. Но мы все видели сами, когда «Рома» и «Фейеноорд» играли в финале. Настоящий гений – это Жозе Моуринью», – сказал словенец, чьи слова приводит Metaratings со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

  • Моуринью выиграл все еврокубки с разными клубами.
  • «Рома» победила в финале Лиги конференций «Фейеноорд» со счетом 1:0.
  • Моуринью принял «Рому» в прошлом году.

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Источник: твиттер Metaratings
Италия. Серия А Рома Моуринью Жозе Чеферин Александер
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