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Кассьерра – лучший игрок «Сочи» в сезоне-2021/22

Нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Сочи» в сезоне-2021/22.

Колумбиец занял первое место в голосовании болельщиков в соцсетях. Вторым стал полузащитник Кристиан Нобоа, третьим – защитник Родригао.

  • Сообщалось, что Кассьеррой интересуются «Зенит», «Рейнджерс» и «Црвена Звезда».
  • В прошедшем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.
  • Рыночная стоимость Кассьерры – 3,5 миллиона евро.

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Источник: твиттер «Сочи»

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