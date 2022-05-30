Кассьерра – лучший игрок «Сочи» в сезоне-2021/22

Нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Сочи» в сезоне-2021/22.
Колумбиец занял первое место в голосовании болельщиков в соцсетях. Вторым стал полузащитник Кристиан Нобоа, третьим – защитник Родригао.
- Сообщалось, что Кассьеррой интересуются «Зенит», «Рейнджерс» и «Црвена Звезда».
- В прошедшем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах РПЛ.
- Рыночная стоимость Кассьерры – 3,5 миллиона евро.
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Источник: твиттер «Сочи»