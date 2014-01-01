Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?

Клубы РПЛ выигрывали переходные матчи 11 раз, клубы ФНЛ – 5 раз

Сегодня, 25 мая, состоятся первые переходные матчи за место в РПЛ. Встретятся «СКА-Хабаровск»«Химки» (12:30 по Москве) и «Оренбург»«Уфа» (17:30 по Москве).

Всего в истории РПЛ состоялось 16 переходных противостояний. 11 осталось за высшим дивизионом, пять – за ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Агент Головина: «РПЛ даже не рассматриваем. Были предложения из Англии и Испании»
Директор «Ростова» Рыскин: «УЕФА может ограбить РПЛ, аннулировав контракты легионеров. Надеюсь, правительство поможет компенсировать» 3
Игрок «Ференцвароша» Ботка: «Черчесов кричит, когда не может спокойно объяснить свои идеи» 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11