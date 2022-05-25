Клубы РПЛ выигрывали переходные матчи 11 раз, клубы ФНЛ – 5 раз

Сегодня, 25 мая, состоятся первые переходные матчи за место в РПЛ. Встретятся «СКА-Хабаровск» – «Химки» (12:30 по Москве) и «Оренбург» – «Уфа» (17:30 по Москве).

Всего в истории РПЛ состоялось 16 переходных противостояний. 11 осталось за высшим дивизионом, пять – за ФНЛ.

В качестве клубов ФНЛ стыки выигрывали «Уфа», «Торпедо» (оба – 2014 год), «Томь» (2016), «СКА-Хабаровск» (2017), «Енисей» (2018).

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?