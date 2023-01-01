«Наполи» готов продать Кулибали за 35 миллионов

Аурелио не хотел продать его за 100 млн а тут 35
Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить команду во время летнего трансферного окна.
Неаполитанский клуб готов продать игрока за 35 миллионов евро.
Сообщалось, что сенегальца хочет купить «Барселона».
- В этом сезоне Кулибали забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 45 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?