«Наполи» готов продать Кулибали за 35 миллионов

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Неаполитанский клуб готов продать игрока за 35 миллионов евро.

Сообщалось, что сенегальца хочет купить «Барселона».

В этом сезоне Кулибали забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Его контракт с «Наполи» действует до 2023 года.

Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 45 миллионов евро.

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