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«Наполи» готов продать Кулибали за 35 миллионов

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Неаполитанский клуб готов продать игрока за 35 миллионов евро.

Сообщалось, что сенегальца хочет купить «Барселона».

  • В этом сезоне Кулибали забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Его контракт с «Наполи» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 45 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Calciomercato

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Комментарии1
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    Рейтинг: +184

    Эмом 38 минут назад

    Аурелио не хотел продать его за 100 млн а тут 35

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