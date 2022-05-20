Мхитарян может бесплатно перейти в «Интер»

«Интер» претендует на полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.
Миланский клуб ищет нового хавбека в связи с летним уходом Артуро Видаля и Матиаса Весино.
«Интер» испытывает финансовые проблемы, поэтому для них особенно важно, что армянин летом может стать свободным агентом и сменить команду бесплатно.
- В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Calciomercato