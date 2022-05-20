Мхитарян может бесплатно перейти в «Интер»

«Интер» претендует на полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

Миланский клуб ищет нового хавбека в связи с летним уходом Артуро Видаля и Матиаса Весино.

«Интер» испытывает финансовые проблемы, поэтому для них особенно важно, что армянин летом может стать свободным агентом и сменить команду бесплатно.

В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?