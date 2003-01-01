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Мхитарян может бесплатно перейти в «Интер»

«Интер» претендует на полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

Миланский клуб ищет нового хавбека в связи с летним уходом Артуро Видаля и Матиаса Весино.

«Интер» испытывает финансовые проблемы, поэтому для них особенно важно, что армянин летом может стать свободным агентом и сменить команду бесплатно.

  • В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Calciomercato

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2713

    FRZZ 1 час назад

    За сезон 5 голов, Интеру не нужны такие игроки. Утка.....

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