Левандовски: «Не буду подписывать новый контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски планирует покинуть клуб. Действующий контракт истекает летом 2023 года.

«Я не буду подписывать новый контракт. Мы должны найти лучшее решение для обеих сторон. Я сказал клубу, что если поступит предложение, то мы должны об этом подумать», – сказал поляк.

Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.

В этом сезоне он забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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