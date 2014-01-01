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Левандовски: «Не буду подписывать новый контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски планирует покинуть клуб. Действующий контракт истекает летом 2023 года.

«Я не буду подписывать новый контракт. Мы должны найти лучшее решение для обеих сторон. Я сказал клубу, что если поступит предложение, то мы должны об этом подумать», – сказал поляк.

  • Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.
  • В этом сезоне он забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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