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  • Широков – о Черчесове: «Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии»

Широков – о Черчесове: «Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии»

24 апреля 2022, 23:25
6

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

  • Клуб из Будапешта возглавляет Станислав Черчесов.
  • Для российского специалиста это 3-й трофей в тренерской карьере.
  • До этого он брал чемпионат и Кубок Польши с «Легией».

«Значительное событие (смеется). Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана? Разве нет? Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим. Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул, есть титул», – сказал Широков.

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Источник: «Чемпионат»
Ференцварош Широков Роман Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Bozigit
1650838506
Что за высказывания? Бессовестный. Ни когда не уважал этого человека
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Дядя Серёжа
1650849212
То что ты сам никто
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Garrincha58
1650859103
а что можно сказать о титуле в РПЛ? так вот то же самое ничего
Ответить
Muhammed-666
1650871529
И я не знаю что может доказать провал сборной России, у которой второе имя провал.
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