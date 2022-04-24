Широков – о Черчесове: «Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.
- Клуб из Будапешта возглавляет Станислав Черчесов.
- Для российского специалиста это 3-й трофей в тренерской карьере.
- До этого он брал чемпионат и Кубок Польши с «Легией».
«Значительное событие (смеется). Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана? Разве нет? Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим. Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул, есть титул», – сказал Широков.
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Источник: «Чемпионат»