Москалев рассудит «Рубин» и «Краснодар», на матче «Спартак» – «Арсенал» на VAR будет женщина

Будем надеяться , что хоть Курочкина не подведет...
РФС назначил судей на матчи 24-го тура РПЛ.
Владимир Москалев рассудит «Рубин» и «Краснодар», а Ян Бобровский – «Ростов» и «Локомотив».
Матч «Спартак» – «Арсенал» обслужит Владислав Безбородов. За работу VAR будут отвечать Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина.
В 24-м туре не будут судить Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов (отстранены до конца сезона), а также Сергей Карасев (отстранен на один тур) и Павел Шадыханов (два тура).
9 апреля (суббота)
«Нижний Новгород» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарeв.
«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.
10 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Антон Фролов; AVAR-1 – Роман Усачев; AVAR-2 – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Уфа» – «Сочи»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Игорь Демешко; AVAR-2 – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.