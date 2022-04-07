Москалев рассудит «Рубин» и «Краснодар», на матче «Спартак» – «Арсенал» на VAR будет женщина

РФС назначил судей на матчи 24-го тура РПЛ.

Владимир Москалев рассудит «Рубин» и «Краснодар», а Ян Бобровский – «Ростов» и «Локомотив».

Матч «Спартак» – «Арсенал» обслужит Владислав Безбородов. За работу VAR будут отвечать Анатолий Жабченко и Екатерина Курочкина.

В 24-м туре не будут судить Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов (отстранены до конца сезона), а также Сергей Карасев (отстранен на один тур) и Павел Шадыханов (два тура).

9 апреля (суббота)

«Нижний Новгород» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

10 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Антон Фролов; AVAR-1 – Роман Усачев; AVAR-2 – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Уфа» – «Сочи»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Игорь Демешко; AVAR-2 – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.