Лига Европы. «Севилья» дома победила «Вест Хэм»

Обе команды хороши... Не знаю за кого болеть!)))
ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ!
А не "членство" в каком-нить "фан клубе"...
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле минимально обыграла «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил Мунир Эль-Хаддади на 60-й минуте.
Ответная игра состоится через неделю, 17 марта, в Лондоне.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Севилья (Испания) – Вест Хэм (Англия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Эль-Хаддади, 60.
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