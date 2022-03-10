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Лига Европы. «Севилья» дома победила «Вест Хэм»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле минимально обыграла «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Мунир Эль-Хаддади на 60-й минуте.

Ответная игра состоится через неделю, 17 марта, в Лондоне.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Севилья (Испания) – Вест Хэм (Англия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эль-Хаддади, 60.

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Источник: «Бомбардир»

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10.03.2022 22:38
Комментарии1
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    Рейтинг: +801

    Soccerdealer63 1 час назад

    Обе команды хороши... Не знаю за кого болеть!)))
    ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ!
    А не "членство" в каком-нить "фан клубе"...

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