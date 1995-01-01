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    Индзаги: «Интер» в психологической яме. До сих пор зализываем раны после поражения от «Милана» в чемпионате»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что его команда в яме. Она четыре матча не может забить.

    «Такая статистика попадает в заголовки, я понимаю, но мы работаем над этим. Наши нападающие набирают оптимальную форму.

    Мы интенсивно выступали в ноябре, декабре, январе и попали в психологическую яму. Мы до сих пор зализываем раны после поражения в дерби с «Миланом» (1:2), где до 75-й минуты выигрывали», – сказал Индзаги.

    • Накануне «Милан» и «Интер» сыграли вничью в 1-м матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).
    • Ответный матч состоится 20 апреля.
    • «Интер» идет в Серии А 3-м.

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    Источник: Football Italia

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