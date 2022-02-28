«Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ обсуждали вопрос расширения лиги на сегодняшнем экстренном собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», команды также обсудили вариант ротации между лигами, при котором из высшего дивизиона никто не вылетит.

С инициативой по обоим вопросам выступил президент «Урала» Григорий Иванов. Ее поддержали «Химки», «Арсенал» и «Ростов». Остальные клубы РПЛ предложили отложить вопросы до конца сезона. Голосования не проводилось.

«Мы давно про это говорим. У меня есть предложение о расширении. Есть также предложение отметить некоторые рекомендации – например, убрать минимальное ограничение в 10 тысяч мест на стадионах. Или чтобы командам разрешили играть на стадионах в других городах, если они не имеют своей арены.

Все в этом случае начинают вспоминать «Тамбов». Но при чем тут он? Надо просто давать нормальные гарантии. У нас есть «Алания», пусть они строят свой стадион, но пока играют на другом.

Я считаю, что надо допускать расширение лиги. Но коллеги пришли к выводу, что прямо сейчас не стоит об этом говорить, но можно рассматривать потом. Я согласен, что не здесь и не сейчас надо это обсуждать», – отметил Иванов.

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