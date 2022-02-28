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  • «Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)

«Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)

28 февраля 2022, 18:38
3

Клубы РПЛ обсуждали вопрос расширения лиги на сегодняшнем экстренном собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», команды также обсудили вариант ротации между лигами, при котором из высшего дивизиона никто не вылетит.

С инициативой по обоим вопросам выступил президент «Урала» Григорий Иванов. Ее поддержали «Химки», «Арсенал» и «Ростов». Остальные клубы РПЛ предложили отложить вопросы до конца сезона. Голосования не проводилось.

«Мы давно про это говорим. У меня есть предложение о расширении. Есть также предложение отметить некоторые рекомендации – например, убрать минимальное ограничение в 10 тысяч мест на стадионах. Или чтобы командам разрешили играть на стадионах в других городах, если они не имеют своей арены.

Все в этом случае начинают вспоминать «Тамбов». Но при чем тут он? Надо просто давать нормальные гарантии. У нас есть «Алания», пусть они строят свой стадион, но пока играют на другом.

Я считаю, что надо допускать расширение лиги. Но коллеги пришли к выводу, что прямо сейчас не стоит об этом говорить, но можно рассматривать потом. Я согласен, что не здесь и не сейчас надо это обсуждать», – отметил Иванов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Химки Ростов Арсенал
Комментарии (3)
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Рубинище
1646063789
как бы не сократили-из за последних событий
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Бухбух
1646064013
Самый лучший выход прямо щас - это оставить 10 команд в РПЛ и играть в 4 круга. Итого: по 36 матчей, еврокубки - мимо, зато хотя бы средний уровень РПЛ если и понизится, то не намного.
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zigbert
1646118161
Если учесть что сборная не будет играть то о плотности графика игр РПЛ не может быть и речи.
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