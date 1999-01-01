Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)

    Клубы РПЛ обсуждали вопрос расширения лиги на сегодняшнем экстренном собрании лиги.

    По информации «РБ Спорт», команды также обсудили вариант ротации между лигами, при котором из высшего дивизиона никто не вылетит.

    С инициативой по обоим вопросам выступил президент «Урала» Григорий Иванов. Ее поддержали «Химки», «Арсенал» и «Ростов». Остальные клубы РПЛ предложили отложить вопросы до конца сезона. Голосования не проводилось.

    «Мы давно про это говорим. У меня есть предложение о расширении. Есть также предложение отметить некоторые рекомендации – например, убрать минимальное ограничение в 10 тысяч мест на стадионах. Или чтобы командам разрешили играть на стадионах в других городах, если они не имеют своей арены.

    Все в этом случае начинают вспоминать «Тамбов». Но при чем тут он? Надо просто давать нормальные гарантии. У нас есть «Алания», пусть они строят свой стадион, но пока играют на другом.

    Я считаю, что надо допускать расширение лиги. Но коллеги пришли к выводу, что прямо сейчас не стоит об этом говорить, но можно рассматривать потом. Я согласен, что не здесь и не сейчас надо это обсуждать», – отметил Иванов.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +417

      bratskij 4 часа назад

      Да сейчас можно и до 20 команд расширить, все равно еврокукбков не будет стопудово, Будем играть сами с собой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2938

      Бухбух 4 часа назад

      Самый лучший выход прямо щас - это оставить 10 команд в РПЛ и играть в 4 круга. Итого: по 36 матчей, еврокубки - мимо, зато хотя бы средний уровень РПЛ если и понизится, то не намного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7058

      Рубинище 4 часа назад

      как бы не сократили-из за последних событий

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11