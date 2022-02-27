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    Шелия, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Уфой»; Иванов, Агаларов, Ортис выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уфой».

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Себаи.

    Запасные: Гудиев, Пуцко, Трошечкин, Бериша, Карапузов, Швец, Харин, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Умаев, Конате.

    «Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Родригеш, Касинтура, Ортис.

    Запасные: Чичкан, Никитин, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

    ⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

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    Источник: РПЛ

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    27.02.2022 18:40
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