Шелия, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Уфой»; Иванов, Агаларов, Ортис выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уфой».
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Себаи.
Запасные: Гудиев, Пуцко, Трошечкин, Бериша, Карапузов, Швец, Харин, Иналкаев, Кадыров, Архипов, Умаев, Конате.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Родригеш, Касинтура, Ортис.
Запасные: Чичкан, Никитин, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.
Источник: РПЛ