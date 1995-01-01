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    Лига Европы. «Шериф» вылетел от «Браги» после домашней победы 2:0

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шериф» на выезде уступил «Браге» со счетом 0:2.

    По сумме двух встреч была зафиксирована ничья 2:2, поэтому команды определяли победителя в серии пенальти, в которой точнее оказались португальцы.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Брага (Португалия) – Шериф (Молдавия) – 2:0 (2:0), по пенальти – 3:2

    Голы: 1:0 – Медейрос, 17; 2:0 – Орта, 43.

    Первый матч – 0:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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