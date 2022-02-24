Первый тайм матча «Бетис» – «Зенит» завершился нулевой ничьей

«Бетис» принимает «Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Первый тайм игры завершился нулевой ничьей. По сумме двух встреч – впереди испанцы со счетом 3:2.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

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