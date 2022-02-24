Первый тайм матча «Бетис» – «Зенит» завершился нулевой ничьей

напишу в который раз, Семак тупой , Дзюбу на последние 20 минут!!!!! идиот......
«Бетис» принимает «Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Первый тайм игры завершился нулевой ничьей. По сумме двух встреч – впереди испанцы со счетом 3:2.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»
Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте