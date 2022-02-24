Первый тайм матча «Бетис» – «Зенит» завершился нулевой ничьей

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    «Бетис» принимает «Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2022 23:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +59332

      portero 3 часа назад

      напишу в который раз, Семак тупой , Дзюбу на последние 20 минут!!!!! идиот......

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      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ 3 часа назад

      Зенит хорошо смотрится...

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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 3 часа назад

      Движение неплохое, подходы есть. Нужно только моментов побольше создавать и конечно же их реализовывать...

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      Рейтинг: +3248

      ААМ 4 часа назад

      Всё решит второй тайм. Но играть надо быстрее и использовать дальние удары. .

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      Рейтинг: +12976

      NewLife 4 часа назад

      синит смотрится неплохо. зюба неповоротлив. Сисуляции и хамство, к которым бомжи привыкли в РПЛ не канают.

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