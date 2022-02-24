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    Кузяев не сыграет в ответном матче с «Бетисом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Далер Кузяев пропустит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

    – Есть информация, что Кузяев не тренировался в среду. Существует ли вероятность, что он сегодня сыграет?

    – Нет.

    • «Бетис» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.
    • В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2022 07:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 15 часов назад

      Это потеря!

      1
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 15 часов назад

      Без Кузяева???!!!
      Всё... пипец!
      Проиграем...))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6215

      Semenycch 18 часов назад

      Мирный, терпеливый, добрый Мишка после 8 лет долготерпения поднял в воздух свою гигантскую лапу и ... весь мир содрогнулся!
      Сегодня я особенно горд тому, что я Русский! Хочу повторить слова гения Суворова - Я – русский, какой восторг!

      0
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      Рейтинг: +3705

      Питерский князь > Semenycch 17 часов назад

      Сегодня, Зеленский: "Надо усы отростить и бакенбарды отпустить"!
      :))))
      Моя твоя не понемай!

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      ...
      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 > Semenycch 15 часов назад

      Интересно, высокопоставленный придворный рабовладелец Суворов произнёс это ДО или ПОСЛЕ того, как побросал раненых умирать во время перехода через Швецарские Альпы "во славу русского императора"?

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