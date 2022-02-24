Кузяев не сыграет в ответном матче с «Бетисом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Далер Кузяев пропустит ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

– Есть информация, что Кузяев не тренировался в среду. Существует ли вероятность, что он сегодня сыграет?

– Нет.

«Бетис» примет «Зенит» сегодня в 23:00 мск.

В первом матче испанцы победили со счетом 3:2.

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