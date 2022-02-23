Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Лига чемпионов. «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом», Влахович забил дебютный мяч на 32-й секунде

    «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На 32-й секунде счет открыл форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Он забил в дебютном матче в Лиге чемпионов. Быстрее него дебютный мяч в турнире забил только Евгений Коноплянка – украинцу потребовалось 19 секунд.

    «Вильярреал» ушел от поражения на 66-й минуте – отличился Дани Парехо.

    Туринский клуб не проигрывает в основное время на протяжении 17 матчей. Ответный матч пройдет 16 марта в Италии.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Влахович, 1; 1:1 – Парехо, 66.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Влахович – 1-й игрок «Ювентуса» с голом в плей-офф ЛЧ, родившийся в 21-м веке

    «Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22

    МакКенни в матче с «Вильярреалом» сломал 2 кости и выбыл на 2 месяца

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 00:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      Nikoo 23 февраля, 01:02

      Вильяреал красавцы,хорошо сыграли

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru