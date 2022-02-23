Лига чемпионов. «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом», Влахович забил дебютный мяч на 32-й секунде

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 32-й секунде счет открыл форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Он забил в дебютном матче в Лиге чемпионов. Быстрее него дебютный мяч в турнире забил только Евгений Коноплянка – украинцу потребовалось 19 секунд.

«Вильярреал» ушел от поражения на 66-й минуте – отличился Дани Парехо.

Туринский клуб не проигрывает в основное время на протяжении 17 матчей. Ответный матч пройдет 16 марта в Италии.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Влахович, 1; 1:1 – Парехо, 66.

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