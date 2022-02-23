МакКенни в матче с «Вильярреалом» сломал 2 кости и выбыл на 2 месяца

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни травмировался в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1). Он сломал вторую и третью плюсневые кости левой стопы.

Американец был заменен на 81-й минуте и доставлен в больницу. Восстановление займет не меньше двух месяцев.

В этом сезоне МакКенни провeл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Игрок стоит 25 миллионов евро.

Он в «Ювентусе» с 2020 года.

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