Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    МакКенни в матче с «Вильярреалом» сломал 2 кости и выбыл на 2 месяца

    Полузащитник «Ювентуса» Уэстон МакКенни травмировался в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1). Он сломал вторую и третью плюсневые кости левой стопы.

    Американец был заменен на 81-й минуте и доставлен в больницу. Восстановление займет не меньше двух месяцев.

    • В этом сезоне МакКенни провeл за «Ювентус» 28 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
    • Игрок стоит 25 миллионов евро.
    • Он в «Ювентусе» с 2020 года.

    Журналист Галетти: Погба покинет «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» разработал план, как обеспечить 12-миллионную зарплату игроку

    «Ювентус» планирует обменять МакКенни на Чуамени из «Монако»

    МакКенни покинул сборную США за двойное нарушение ковид-протокола

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 10:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru