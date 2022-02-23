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    «Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22

    Пресс-служба «Вильярреала» обратила внимнаие на время гола команды в ворота «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он случился в 22:22 по местному времени 22.02.2022.

    Встреча закончилась со счетом 1:1.

    • Следующая зеркальная дата будет 03.02.2030.
    • У «Вильярреала» забил Дани Парехо.
    • «Ювентус» забил на 1-й минуте.

    МакКенни в матче с «Вильярреалом» сломал 2 кости и выбыл на 2 месяца

    Лига чемпионов. «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом», Влахович забил дебютный мяч на 32-й секунде

    Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов

    Источник: твиттер «Вильярреала»

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    23.02.2022 10:32
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Onar 2 часа назад

      Значит благодаря этому голу Вильярреал дальше пройдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16057

      Garrincha58 23 февраля, 17:07

      жаль что счёт не 2-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Alejandrrro 23 февраля, 13:56

      На 66-й минуте матча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      I'll be back 23 февраля, 12:52

      22.02.2022 – последняя зеркальная дата в XXI веке.????????
      21 век: Зеркальные даты.
      02.02.2020; 12.02.2021; 22.02.2022; 03.02.2030; 13.02.2031; 23.02.2032; 04.02.2040; 14.02.2041; 24.02.2042;
      05.02.2050; 15.02.2051; 25.02.2052; 06.02.2060; 16.02.2061; 26.02.2062; 07.02.2070; 17.02.2071; 27.02.2072;
      08.02.2080; 18.02.2081; 28.02.2082; 09.02.2090; 19.02.2091; 29.02.2092

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 11:28

      Он в это время 2 гола забил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      DagestanSila 23 февраля, 10:37

      а секунда какая?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      3meeeD > DagestanSila 23 февраля, 12:16

      Нормальная

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