«Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22

Значит благодаря этому голу Вильярреал дальше пройдёт.
Пресс-служба «Вильярреала» обратила внимнаие на время гола команды в ворота «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он случился в 22:22 по местному времени 22.02.2022.
Встреча закончилась со счетом 1:1.
- Следующая зеркальная дата будет 03.02.2030.
- У «Вильярреала» забил Дани Парехо.
- «Ювентус» забил на 1-й минуте.
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Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов