«Вильярреал» забил «Ювентусу» в 22:22 22.02.22

Пресс-служба «Вильярреала» обратила внимнаие на время гола команды в ворота «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он случился в 22:22 по местному времени 22.02.2022.

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Следующая зеркальная дата будет 03.02.2030.

У «Вильярреала» забил Дани Парехо.

«Ювентус» забил на 1-й минуте.

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Лига чемпионов. «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом», Влахович забил дебютный мяч на 32-й секунде

Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов