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    Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов

    «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий туринцев Душан Влахович отличился уже на 32-й секунде. Он забил в дебютном матче в Лиге чемпионов.

    • Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в конце января.
    • Туринский клуб заплатил за него 81,6 миллиона евро.
    • Он провел 5 матчей за туринский клуб, забил 2 гола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2022 23:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2022, 15:40

      Удачный дебют для него получился. Но правда победить Ювентусу не удалось.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2022, 23:40

      и как с ними бороться у них Влаховичи у нас Дзюбы и Соболевы поэтомы мы в полной ж...пе и будем там всегда с этими лимитами и всей дуростью и запретами

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2022, 23:36

      Просто гений

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