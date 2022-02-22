Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче в Лиге чемпионов

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий туринцев Душан Влахович отличился уже на 32-й секунде. Он забил в дебютном матче в Лиге чемпионов.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в конце января.

Туринский клуб заплатил за него 81,6 миллиона евро.

Он провел 5 матчей за туринский клуб, забил 2 гола.

Гол в дебютном матче ЛЧ спустя всего полминутыТолько вдумайся, Влаховичу нужно на гол меньше времени, чем тебе, чтобы прочитать этот пост pic.twitter.com/dNSblt9BVn – Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

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